Rosalinda Cannavò svela se ha consumato con Andrea Zenga e se ha sentito il suo ex

Leggi su biccy

(Di domenica 28 febbraio 2021)da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ricercatissima dai media e qualche ora fa ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Parpiglia per il portale Instagram di Chi Magazine. La prima domanda, dopo i convenevoli di rito, è stata in merito alla prima notte passata conal di fuori della Casa. “Se abbiamoquesta notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco., aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti” – ha dichiarato, via BlogTivvu.com – Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti”., invece, in ...