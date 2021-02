Rosalinda Cannavò fa le “top” del GF Vip: dal vincitore al più falso “i più belli? Zenga e Dayane” (Di sabato 27 febbraio 2021) Nonostante Massimiliano Morra abbia deciso di procedere legalmente contro Rosalinda Cannavò, lei continua a nominarlo inserendolo nella classifica legata agli ex inquilini della Casa del GF Vip. In una lunga intervista a Chi Magazine, l’attrice ha affrontato tante tematiche ed ha detto la sua anche sui suoi ex compagni di avventura. Rosalinda Cannavò e le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 febbraio 2021) Nonostante Massimiliano Morra abbia deciso di procedere legalmente contro, lei continua a nominarlo inserendolo nella classifica legata agli ex inquilini della Casa del GF Vip. In una lunga intervista a Chi Magazine, l’attrice ha affrontato tante tematiche ed ha detto la sua anche sui suoi ex compagni di avventura.e le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Andrea Zenga a Verissimo parla dei sentimenti di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Il figlio di Zenga e Rosalinda Cannavò continuano la loro storia. Lui: “Prima cena” - micatrashtv : RT @mariahsbubble: MASSIMILIANO MORRA CHE HA QUERELATO ROSALINDA CANNAVÓ È IL MIGLIOR FINALE DI STAGIONE DI TUTTI I TEMPI LA VERA FINALE - michelagiacco : RT @BiasiErika: 'Tra me e Dayane c'era una bellissima unione amichevole perché per me anche l'amicizia è amore,mi dispiace aver deluso le f… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, Adua ha sentito l'ex? La verità e le parole su Zenga In un'intervista a Chi Rosalinda Cannavò ha spiegato cosa è successo con l'ex fidanzato dopo la sua eliminazione al reality ...

GF Vip, perché Dayane Mello ha sacrificato Rosalinda Cannavò Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di venerdì 26 febbraio, Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal reality dopo aver perso al televoto contro Stefania Orlando . L'attrice era stata mandata al televoto dalla coinquilina e amica Dayane Mello : una scelta che ha ...

In un'intervista a Chiha spiegato cosa è successo con l'ex fidanzato dopo la sua eliminazione al reality ...Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di venerdì 26 febbraio,è stata eliminata dal reality dopo aver perso al televoto contro Stefania Orlando . L'attrice era stata mandata al televoto dalla coinquilina e amica Dayane Mello : una scelta che ha ...