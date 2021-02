Quella intervista esclusiva di Renzi a Renzi sul conflitto d’interenzi in Arabia Saudita (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteo Renzi lo aveva promesso. Come sappiamo è uomo di parola, lo è stato anche stavolta. Matteo Renzi aveva assicurato che appena formato il governo avrebbe risposto a tutte le domande sul suo conflitto di inteRenzi con l’Arabia Saudita. E il motivo c’era: come può un rappresentante stipendiato dal popolo italiano prendere soldi da un paese autoritario e straniero, una teocrazia misogina dove non si rispettano i diritti umani, e dove si fanno a pezzi gli oppositori come Khashoggi. Ero curioso di capire come può un senatore della Repubblica farsi pagare da un paese embargato nella fornitura delle armi e sedere nella Commissione difesa di Palazzo Madama. Avevo la curiosità di scoprire se Renzi si ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteolo aveva promesso. Come sappiamo è uomo di parola, lo è stato anche stavolta. Matteoaveva assicurato che appena formato il governo avrebbe risposto a tutte le domande sul suodi intecon l’. E il motivo c’era: come può un rappresentante stipendiato dal popolo italiano prendere soldi da un paese autoritario e straniero, una teocrazia misogina dove non si rispettano i diritti umani, e dove si fanno a pezzi gli oppositori come Khashoggi. Ero curioso di capire come può un senatore della Repubblica farsi pagare da un paese embargato nella fornitura delle armi e sedere nella Commissione difesa di Palazzo Madama. Avevo la curiosità di scoprire sesi ...

