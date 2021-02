Quando il gioco diventa fatale: perché Federico è precipitato? (Di sabato 27 febbraio 2021) Sofia Dinolfo Rimane nel mistero il motivo per il quale Federico Schiraldi è precipitato dal balcone dopo aver preso parte a un gioco alcolico. Un momento di svago che però non va sottovalutato. Ecco il perché secondo l'esperta Maura Manca Si scarica l’app, si partecipa a un quiz e chi sbaglia paga la penitenza bevendo uno “shottino alcolico”. È questo un gioco molto in voga, che intrattiene gruppi di amici a trascorrere qualche momento goliardico. Ma ancora una volta una serata di svago e leggerezza si è trasformata in tragedia. È quanto successo a Firenze la notte del 22 febbraio scorso, Quando dalla finestra di un palazzo sito nel cuore del centro storico Federico Schiraldi è precipitato perdendo la vita. Il 21enne, originario di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Sofia Dinolfo Rimane nel mistero il motivo per il qualeSchiraldi èdal balcone dopo aver preso parte a unalcolico. Un momento di svago che però non va sottovalutato. Ecco ilsecondo l'esperta Maura Manca Si scarica l’app, si partecipa a un quiz e chi sbaglia paga la penitenza bevendo uno “shottino alcolico”. È questo unmolto in voga, che intrattiene gruppi di amici a trascorrere qualche momento goliardico. Ma ancora una volta una serata di svago e leggerezza si è trasformata in tragedia. È quanto successo a Firenze la notte del 22 febbraio scorso,dalla finestra di un palazzo sito nel cuore del centro storicoSchiraldi èperdendo la vita. Il 21enne, originario di ...

