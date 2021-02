Quali sono i compiti assegnati al Ministero per la Transizione Digitale (Di sabato 27 febbraio 2021) Ministero per la Transizione Digitale. Una definizione che può voler dire molto, ma le indicazioni che sono arrivate da Palazzo Chigi mettono dei paletti e delle indicazioni molto chiare e ben definite sui compiti che Vittorio Colao e i suoi tecnici dovranno svolgere durante il loro incarico. Nel suo discorso a Camera e Senato, propedeutico all’ottenimento dell’ampia fiducia parlamentare, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha citato più volte l’innovazione Digitale e tecnologica. Insomma, sembra essere uno dei punti focali del programma dell’esecutivo. Ma quel che accadrà da qui ai prossimi mesi non dipenderà solamente da Vittorio Colao e dalla sua squadra. LEGGI ANCHE > Le nove volte in cui Draghi ha citato il «Digitale» nelle sue dichiarazioni programmatiche ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 febbraio 2021)per la. Una definizione che può voler dire molto, ma le indicazioni chearrivate da Palazzo Chigi mettono dei paletti e delle indicazioni molto chiare e ben definite suiche Vittorio Colao e i suoi tecnici dovranno svolgere durante il loro incarico. Nel suo discorso a Camera e Senato, propedeutico all’ottenimento dell’ampia fiducia parlamentare, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha citato più volte l’innovazionee tecnologica. Insomma, sembra essere uno dei punti focali del programma dell’esecutivo. Ma quel che accadrà da qui ai prossimi mesi non dipenderà solamente da Vittorio Colao e dalla sua squadra. LEGGI ANCHE > Le nove volte in cui Draghi ha citato il «» nelle sue dichiarazioni programmatiche ...

