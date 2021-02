Presolana | 67enne non torna dall’escursione | iniziano le ricerche

Bergamonews : - ValserianaNews : Incidente montano in Presolana, 67enne perde la vita - Valseriana News -

Ultime Notizie dalla rete : Presolana 67enne

L'Eco di Bergamo

Stanno proseguendo le ricerche dell' uomo di 67 anni non rientrato dopo un' escursione in. Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima della ma il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto ...Stanno proseguendo le ricerche dell' uomo di 67 anni non rientrato dopo un' escursione in. Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima della ma il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto ...(red.) Sono in corso da venerdì sera le ricerche di un uomo di 67 anni non rientrato dopo un’escursione in Presolana. Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire ...Stanno proseguendo le ricerche dell’uomo di 67 anni non rientrato dopo un’escursione in Presolana. Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima della m ...