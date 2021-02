Nuove chiusure in Italia, il governo convoca il Cts (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, il governo convoca il Comitato Tecnico Scientifico per fare il punto sugli effetti delle Nuove chiusure al vaglio dell’esecutivo. Il governo Draghi convoca il Cts prima di procedere con la stesura del testo definitivo del nuovo dpcm che dovrebbe prevedere Nuove chiusure rispetto a quelle attualmente in vigore. Le Nuove chiusure previste nella bozza del Dpcm La novità principale è legata alla chiusura dei parrucchieri in zona Rossa, ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di procedere con la chiusura delle scuole lì dove ci sono focolai o dove si registra la diffusione delle varianti del Covid. L’idea del governo è quella di tenere alta la guardia fino all’inizio del mese ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, ilil Comitato Tecnico Scientifico per fare il punto sugli effetti delleal vaglio dell’esecutivo. IlDraghiil Cts prima di procedere con la stesura del testo definitivo del nuovo dpcm che dovrebbe prevedererispetto a quelle attualmente in vigore. Lepreviste nella bozza del Dpcm La novità principale è legata alla chiusura dei parrucchieri in zona Rossa, ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di procedere con la chiusura delle scuole lì dove ci sono focolai o dove si registra la diffusione delle varianti del Covid. L’idea delè quella di tenere alta la guardia fino all’inizio del mese ...

