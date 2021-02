Milano, ritorna la movida: assembramenti in Darsena | VIDEO (Di sabato 27 febbraio 2021) Milano, ritorna la movida: assembramenti in Darsena VIDEO Balli, musica e assembramenti in Darsena oggi, sabato 27 febbraio 2021. Proprio a Milano dove la crescita dei contagi da Covid 19 è tornata a farsi incisiva e non si fermerà prima del prossimo 20 marzo, quando è previsto il nuovo “picco” dei casi. Leggi anche: Lombardia: impennata di contagi a Milano, il picco atteso il 20 marzo Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021)lainBalli, musica einoggi, sabato 27 febbraio 2021. Proprio adove la crescita dei contagi da Covid 19 è tornata a farsi incisiva e non si fermerà prima del prossimo 20 marzo, quando è previsto il nuovo “picco” dei casi. Leggi anche: Lombardia: impennata di contagi a, il picco atteso il 20 marzo

