Lockdown di 7 giorni ad Auckland! America’s Cup è a rischio: Luna Rossa-NZ, possibile rinvio? (Di sabato 27 febbraio 2021) L’inizio della America’s Cup, previsto per sabato 6 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), è seriamente a rischio. L’intera regione è infatti entrata in Lockdown di livello 3 (il più severo) in seguito a un paio di casi di positività al Covid-19. La premier Jacinda Ardern ha comunicato che la Regione di Auckland sarà interessata da questa misura per sette giorni, a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. Secondo le regole attualmente in vigore, la Coppa America si può disputare soltanto con Lockdown di livello 1 o 2, dunque è chiaro che l’inizio del match race tra Luna Rossa e Team Neaw Zealand è seriamente a rischio, salvo un accordo con le autorità governative. Stante il protocollo attuale, infatti, i due equipaggi non possono nemmeno ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) L’inizio dellaCup, previsto per sabato 6 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), è seriamente a. L’intera regione è infatti entrata indi livello 3 (il più severo) in seguito a un paio di casi di positività al Covid-19. La premier Jacinda Ardern ha comunicato che la Regione di Auckland sarà interessata da questa misura per sette, a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. Secondo le regole attualmente in vigore, la Coppa America si può disputare soltanto condi livello 1 o 2, dunque è chiaro che l’inizio del match race trae Team Neaw Zealand è seriamente a, salvo un accordo con le autorità governative. Stante il protocollo attuale, infatti, i due equipaggi non possono nemmeno ...

Itinara : RT @AStramezzi: @SimonaBosch La morte la vedo tutti i giorni Ma vi sto dicendo che in un mese azzereremmo i morti e svuoteremmo gli Ospeda… - GiovanniFanfoni : Ecco #Lombardia #Milano #zonaarancione #lockdown Che non ci vengano a parlare di 'Salvare la Pasqua', poiché non ha… - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Auckland ????, torna in lockdown per 7 giorni a partire da domani (trovato un caso in città). A rischio le regate dell'#… - SalvatoreTrica2 : RT @riktroiani: Tra pochi giorni (il 9) sarà un anno dal lockdown duro di Marzo 2020. Il famoso 'Modello Italiano' si è rivelato un disastr… - lucabattanta : @E_Sylveon E poi anche i monaci e le monache di clausura in realtà escono per lo spaziamento che sono lunghissime c… -