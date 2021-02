LIVE Virtus Bologna-Varese 53-39, Serie A basket in DIRETTA: momento Belinelli a inizio terzo quarto (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 Gamble ubriaca Morse, subisce il fallo, la palla balla sul ferro e poi decide che il centro Virtussino deve tirare due tiri liberi, senza dunque il 2+1. Sbaglia l’aggiuntivo Belinelli. 61-41 Meravigliosa palla di Gamble per il taglio verso canestro dal centro di Belinelli, ci sono i due punti e anche il fallo di Ruzzier; prima del libero però time out chiamato ancora da Bulleri a 2’48” dalla fine del terzo periodo. 59-41 Piazzato di Gamble dalla media a segno. 57-41 Ci prova Scola vicino a canestro e segna. 57-39 Semigancio facile di Gamble. 55-39 Tira in fade away Belinelli, sono 9 ora per lui, tutti nel ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 Gamble ubriaca Morse, subisce il fallo, la palla balla sul ferro e poi decide che il centrosino deve tirare due tiri liberi, senza dunque il 2+1. Sbaglia l’aggiuntivo. 61-41 Meravigliosa palla di Gamble per il taglio verso canestro dal centro di, ci sono i due punti e anche il fallo di Ruzzier; prima del libero però time out chiamato ancora da Bulleri a 2’48” dalla fine delperiodo. 59-41 Piazzato di Gamble dalla media a segno. 57-41 Ci prova Scola vicino a canestro e segna. 57-39 Semigancio facile di Gamble. 55-39 Tira in fade away, sono 9 ora per lui, tutti nel ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese 9-15 Serie A basket in DIRETTA: Openjobmetis con buono slancio da tre - #Virtus… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ritorno in campo per Marco Belinelli e Alessandro Pajola nel match casalingo della Virtus Bologna co… - MonopoliCalcio : #FRANCAVILLAMONOPOLI 1-2, Termina il match?? Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi che espugnano la Virtu… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese Serie A basket in DIRETTA: tornano in campo Belinelli e Pajola - #Virtus #Bologna-Varese… - Calciodiretta24 : Matelica – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato -