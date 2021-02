LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: cinque azzurri all’assalto della seconda manche! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 12.40 Quindi Riccardo Tonetti scenderà per primo nella seconda manche, Filippo della Vite per terzo, Hannes Zingerle per quinto, Giovanni Borsotti con il 14 e Luca De Aliprandini con il 16. Occasione per la rimonta per i cinque azzurri che si sono qualificati. 12.30 Questa la classifica della prima manche con i piazzamenti degli italiani qualificati: 1 FAIVRE Mathieu FRA 1:08.37 2 ZUBCIC Filip CRO 1:08.48 +0.11 3 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.60 +0.23 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.05 +0.68 5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.17 +0.80 6 ODERMATT Marco SUI 1:09.46 +1.09 7 SCHMID Alexander GER 1:09.72 +1.35 8 MEILLARD Loic SUI 1:09.77 +1.40 9 FELLER Manuel AUT 1:09.82 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 12.40 Quindi Riccardo Tonetti scenderà per primo nellamanche, FilippoVite per terzo, Hannes Zingerle per quinto, Giovanni Borsotti con il 14 e Luca De Aliprandini con il 16. Occasione per la rimonta per iche si sono qualificati. 12.30 Questa la classificaprima manche con i piazzamenti degli italiani qualificati: 1 FAIVRE Mathieu FRA 1:08.37 2 ZUBCIC Filip CRO 1:08.48 +0.11 3 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.60 +0.23 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.05 +0.68 5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.17 +0.80 6 ODERMATT Marco SUI 1:09.46 +1.09 7 SCHMID Alexander GER 1:09.72 +1.35 8 MEILLARD Loic SUI 1:09.77 +1.40 9 FELLER Manuel AUT 1:09.82 ...

