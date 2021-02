LIVE Dinamo Sassari-Venezia 96-88, Serie A basket in DIRETTA: Sassari vince e conquista il vantaggio negli scontri diretti (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-VARESE DALLE ORE 19.30 LA CRONACA DI Dinamo Sassari-Venezia 96-88 Il programma della sfida Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida della Serie A di basket e buona serata! vince, dunque, Sassari contro Venezia nel match della ventesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. 96-88 Uno su due per Bilan dalla lunetta che dà a Sassari il vantaggio punti nella sfida DIRETTA. 95-88 Due su due per Spissu ai liberi 93-88 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI VIRTUS BOLOGNA-VARESE DALLE ORE 19.30 LA CRONACA DI96-88 Il programma della sfida Grazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida dellaA die buona serata!, dunque,contronel match della ventesima giornata dellaA 2020-2021 di. 96-88 Uno su due per Bilan dalla lunetta che dà ailpunti nella sfida. 95-88 Due su due per Spissu ai liberi 93-88 ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 85-77 Serie A basket in DIRETTA: Sassari in controllo a cinque dalla fine - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 35-39 Serie A basket in DIRETTA: ritmi elevati e ottime percentuali a Sassari -… - TMW_radio : ??SORTEGGI EUROPA LEAGUE?? Ottavi di finale Dinamo Zagabria ?? Tottenham #UEL #UELDraw Segui qui live i sorteggi ?? - forzaroma : #EuropaLeague, sorteggio ottavi di finale: Dinamo Zagabria-Tottenham - LIVE #ASRoma #UELDraw - forzaroma : #EuropaLeague, sorteggio ottavi di finale: Dinamo Kiev-Villarreal - LIVE #ASRoma #UELDraw -