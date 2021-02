Lady Gaga distrutta dal dolore per i suoi cani rompe il silenzio e fa un appello (Di sabato 27 febbraio 2021) Purtroppo per il momento non ci sono notizie dei due cani rapiti di Lady Gaga. I rapitori non hanno fatto sapere nulla di Koji e Gustav. Per questo la Germanotta ha deciso di rompere il silenzio e di fare personalmente un appello a chiunque abbia i due piccoli. La popstar di Chromatica darà mezzo milione di dollari a chi le farà riavere i fratelli di Asia. “I miei amati cani Koji e Gustav sono stati rapiti a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è distrutto e sto pregando che la mia famiglia sarà di nuovo al sicuro. Pagherò 500.000 $ per il loro ritorno. Invia un’e-mail a KojiandGustav@gmail.com per contattarci. Se li avete acquistati o trovati inconsapevolmente, la ricompensa è la stessa. Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la vita per combattere per la ... Leggi su biccy (Di sabato 27 febbraio 2021) Purtroppo per il momento non ci sono notizie dei duerapiti di. I rapitori non hanno fatto sapere nulla di Koji e Gustav. Per questo la Germanotta ha deciso dire ile di fare personalmente una chiunque abbia i due piccoli. La popstar di Chromatica darà mezzo milione di dollari a chi le farà riavere i fratelli di Asia. “I miei amatiKoji e Gustav sono stati rapiti a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è distrutto e sto pregando che la mia famiglia sarà di nuovo al sicuro. Pagherò 500.000 $ per il loro ritorno. Invia un’e-mail a KojiandGustav@gmail.com per contattarci. Se li avete acquistati o trovati inconsapevolmente, la ricompensa è la stessa. Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la vita per combattere per la ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - radiodeejay : Due dei tre bulldog francesi di Lady Gaga sono stati rapiti. La cantante, che ha offerto 500 mila dollari per la re… - GP93016639 : @manuelr85059040 Si certo...e io sono lady gaga - MarcoMars__ : @overdosediamore maratona di sex and the city con in sottofondo born this way di lady gaga, mi raccomando eh -