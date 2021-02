Juventus, Pirlo: “Ho chiesto a Ronaldo di guidare i giovani. Peccato per i punti persi” (Di domenica 28 febbraio 2021) La Juventus si ferma contro l'Hellas Verona. I bianconeri vengono fermati sull'1-1, complice la rete di Antonin Barak, che risponde a Cristiano Ronaldo. Ora si complica la rincorsa all'Inter capolista.caption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Dispiace perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Eravamo riusciti a passare in vantaggio ed era la cosa più difficile. Sul gol bisognava accorciare prima. Ci sono aspetti che fanno la differenza e che i giovani non capiscono. Quando si è in vantaggio, partite simili vanno portate a casa. Ho chiesto a Cristiano Ronaldo di farsi sentire. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Lasi ferma contro l'Hellas Verona. I bianconeri vengono fermati sull'1-1, complice la rete di Antonin Barak, che risponde a Cristiano. Ora si complica la rincorsa all'Inter capolista.caption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Dispiace perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Eravamo riusciti a passare in vantaggio ed era la cosa più difficile. Sul gol bisognava accorciare prima. Ci sono aspetti che fanno la differenza e che inon capiscono. Quando si è in vantaggio, partite simili vanno portate a casa. Hoa Cristianodi farsi sentire. ...

