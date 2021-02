Ilicic, le parole di Gasperini non ci volevano (Di sabato 27 febbraio 2021) Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato di Ilicic in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria Josip Ilicic non scenderà in campo neppure contro la Sampdoria. Non sta attraversando un bel momento di forma e resterà ai margini della squadra anche domani. Potrebbe trovare spazio a gara in corso ma solo se starà bene. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 febbraio 2021), allenatore dell’Atalanta, ha parlato diin conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria Josipnon scenderà in campo neppure contro la Sampdoria. Non sta attraversando un bel momento di forma e resterà ai margini della squadra anche domani. Potrebbe trovare spazio a gara in corso ma solo se starà bene. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

