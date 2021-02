I cani di Lady Gaga tornano a casa sani e salvi. Ancora latitanti i rapitori (Di sabato 27 febbraio 2021) Avventura a lieto fine per Lady Gaga: i suoi bulldog, rapiti due giorni fa, sono tornati a casa sani e salvi. I sequestratori sono invece riusciti a far perdere le tracce e risultano Ancora latitanti. I due cani, Koji e Gustav, il cui dog sitter era stato ferito a colpi di pistola durante il sequestro, sono stati consegnati da una donna a un commissariato di polizia di Los Angeles. La popstar, a Roma per girare un film, alla notizia sarebbe esplosa in lacrime di gioia. Nei giorni in cui gli animali erano scomparsi non si era data per vinta: aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro i suoi amati cuccioli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Avventura a lieto fine per: i suoi bulldog, rapiti due giorni fa, sono tornati a. I sequestratori sono invece riusciti a far perdere le tracce e risultano. I due, Koji e Gustav, il cui dog sitter era stato ferito a colpi di pistola durante il sequestro, sono stati consegnati da una donna a un commissariato di polizia di Los Angeles. La popstar, a Roma per girare un film, alla notizia sarebbe esplosa in lacrime di gioia. Nei giorni in cui gli animali erano scomparsi non si era data per vinta: aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro i suoi amati cuccioli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

