Gravissimo incidente a Tricesimo, ferita una nota coppia del paese (Di domenica 28 febbraio 2021) ++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++ Gravissimo incidente oggi poco dopo le 13.00 a Tricesimo all'altezza della Pizzeria Friuli in Via Sant'Antonio A restare coinvolti nel sinsitro una coppia molto conosciuta ... Leggi su udinetoday (Di domenica 28 febbraio 2021) ++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++oggi poco dopo le 13.00 aall'altezza della Pizzeria Friuli in Via Sant'Antonio A restare coinvolti nel sinsitro unamolto conosciuta ...

IlFriuli : Perde il controllo della moto, gravissimo un centauro. Incidente intorno alle 19 in via Marco Volpe a Udine. Il mot… - infoitinterno : Gravissimo incidente a Tricesimo, ferita una nota coppia del paese - CronacaOssonaTw : Gravissimo incidente in via Nievo. Corbetta - ilarymary : Gravissimo incidente in via Nievo. Corbetta - infoitinterno : Incidente nel Milanese, violento schianto auto-moto: 20enne gravissimo -