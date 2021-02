Giulia Salemi | “Nessun ritocco estetico anche se un giorno potrei…”

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - miricordodime : RT @santanaslam: Mi sento sporca ad aver parlato male di Giulia Salemi, Giulia, amore, scusami, sei un cuoricino di panna - ELmayara_heda : RT @hwjmelody: Giulia Salemi >>>>> Adua del Vesco (Rosalinda Cannavò). Le differenze. #exrosmello #mellos - salemicoven : RT @thatzmusca: La mia autostima ogni volta che vedo Giulia Salemi ?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Ho sognato chestava con un altro quella mezz'ora che ho dormito'. Non vede l'ora di incontrare, abbracciare e baciare la, ma non avrebbe mai voluto sognarla in quella maniera. Il suo ...è stata una delle protagoniste assolute del GFVip 5 . La modella all'interno della casa più spiata d'Italia sembra aver trovato anche l'amore. Come andrà a finire tra lei e Pierpaolo ...Abraham Garcia è il famoso influencer ed ex della famosa cantante Elettra Lamborghini e della modella Gulia Salemi ...Giulia Salemi è una modella di origini iraniane, un influencer ed ex volto noto del reality il Grande Fratello Vip ...