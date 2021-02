GF Vip | Andrea Zelletta sfida Tommaso Zorzi

Leggi su solodonna

(Di sabato 27 febbraio 2021) Croccantinoha decisorenella finale del Grande Fratello Vip. Era una promessa che si era fatto e che aveva più volte ripetuto: “Vogliore in finale il più forte”. Come ha preso questal’influencer con la passione per i tacchi a spillo?è stato il “concorrente sospeso“ per tutta la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 26 febbraio 2021. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna