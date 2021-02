Fortnite, in arrivo il primo fumetto crossover a tema Batman (Di sabato 27 febbraio 2021) DC Comics e lo sviluppatore di Fortnite Epic Games stanno unendo le forze per la creazione di un nuovo fumetto crossover a tema Batman e Fortnite. La miniserie di sei numeri, intitolata Batman / Fortnite: Zero Point, debutterà il 20 aprile e saranno due i numeri che saranno poi lanciati sia a maggio che a giugno prima che la serie si concluda con un numero finale il 6 luglio. I fan di lunga data di Fortnite potrebbero essersi già emozionati alla menzione del Punto Zero, una palla di energia che distorce la realtà che si libra sopra il centro dell’isola di Fortnite ed è il catalizzatore per i molti crossover di questa stagione. Sembra che il Punto Zero avrà un ruolo chiave in questa miniserie a ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 febbraio 2021) DC Comics e lo sviluppatore diEpic Games stanno unendo le forze per la creazione di un nuovo. La miniserie di sei numeri, intitolata: Zero Point, debutterà il 20 aprile e saranno due i numeri che saranno poi lanciati sia a maggio che a giugno prima che la serie si concluda con un numero finale il 6 luglio. I fan di lunga data dipotrebbero essersi già emozionati alla menzione del Punto Zero, una palla di energia che distorce la realtà che si libra sopra il centro dell’isola died è il catalizzatore per i moltidi questa stagione. Sembra che il Punto Zero avrà un ruolo chiave in questa miniserie a ...

