Covid Usa, Camera approva piano di aiuti da 1.900 miliardi (Di sabato 27 febbraio 2021) Un piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi. Messo a punto dall'Amministrazione Biden per contrastare la pandemia e la conseguente crisi economica negli Usa, è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti. Lo ha riferito il 'New York Times', precisando che il provvedimento, sul quale dovrà esprimersi il Senato, è stato approvato 219 voti a 212. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno votato contro. Il pacchetto comprende 160 miliardi per rafforzare i programmi di vaccinazione e test, 350 miliardi da destinare a governi statali e locali ed un trilione di aiuti alle famiglie attraverso assegni diretti e sussidi di disoccupazione. In particolare, si prevede di aggiungere 1.400 dollari all'assegno da ...

