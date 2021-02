Covid | Confestetica | ' o tutti i trattamenti estetici o nessuno | no disparità trattamento' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le estetiste, oltre a erogare servizi essenziali alla persona, rileva, "vendono anche cosmetici come le profumerie, ma non capiamo perché le profumerie sono sempre rimaste aperte in zona rossa e i centrino. Viste le indiscrezioni sul nuovo Dpcm, sembrerebbe configurarsi ancora una volta un'altradiin zona rossa. Infatti gli stessi identicivengono effettuati sia dai “medici” che dalle estetiste vedi laser e luce pulsata per Epilazione; stessi protocolli di sicurezza; stesse strutture sicure, l'estetista è un'attività essenziale per l'igiene e per la cura della persona così come riconosciuta anche dal Tar; La precauzione e la tutela della salute pubblica deve valere per, non ci può essere ...