Conferenza stampa Stroppa: «Salvezza? Finchè c'è la matematica di crediamo»

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari.

CAGLIARI – «Una squadra di livello assoluto, se è lì in classifica ha dei problemi. Dobbiamo essere ancora più bravi ad evidenziare i problemi che ha avuto. Non mi interessa la prestazione tecnica ma mentale. Il Cagliari ha giocatori importanti, ma c'è la nostra attenzione a voler fare la partita. Poichè è una finale».

Salvezza – «Fino a che la matematica non ci condanna ci sarà speranza, c'è la certezza che possiamo salvarci. Noi dobbiamo interpretare la partita da dentro o fuori, da ultima spiaggia.

