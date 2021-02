Colpito dal Covid | addio al commerciante Taborro | creò una catena di supermarket

mariocalabresi : Siamo persone migliori di un anno fa? Temo di no. Ma a #Nembro, il paese più colpito dal virus, è successo. Nella n… - AnpiPrato : RT @Anpinazionale: GRAZIE PRESIDENTE 'Sergio Mattarella ha apprezzato moltissimo la “graphic novel”, il racconto per immagini che l’Anpi d… - BariLive : Bari: Colpito dal Covid, muore dipendente del Comune: «Donato lavoratore competente e appassionato» - CrazyJeany : @laGreta_ lo specchio dell'ascensore de @laGreta_ deve avere un buco in centro manco fosse stato colpito dal… - LaurangelsLaura : RT @bertero_g: Ieri sera mia figlia doveva vedere un film consigliato dal prof di Filosofia. Mi ha colpito questa frase: 'Il #popolo vede l… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito dal

L'HuffPost

... sempre volta alla tutela dei principi di legalità sancitinostro ordinamento giuridico. In ... al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva ripetutamentecon una catena in ...Taborro, in pensione2012, aveva 85 anni ed era stato ricoverato al Covid center di Civitanova Marche. Giovedì sera la triste notizia che si è diffusa in città, gettando nello sconforto quanti lo ...Diretta Bisceglie Juve Stabia. Streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C ...Fatturato in contrazione nell’anno del Covid ma crescono i consumi delle birre premium sia sul mercato europeo che su quello italiano. Positivo l’ecommerce ...