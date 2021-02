Bin Salman, pressing su Renzi. Bonino: “La repressione non va legittimata”. Bonelli: “L’ex premier si dimetta dalla fondazione saudita” (Di sabato 27 febbraio 2021) E ora Renzi dirà qualcosa? Si dimetterà dalla fondazione da cui prende 80mila euro all’anno? Il rapporto della Cia divulgato dall’amministrazione Biden che accusa dell’efferato omicidio di Jamal Kashoggi il principe saudita Mohammed bin Salman riaccende inevitabilmente la polemica politica interna sulla performance del leader di Italia Viva in Arabia saudita, dove alcune settimane fa fece da anchorman per un’intervista proprio all’erede al trono. Dopo le prime reazioni di esponenti del M5s, ora una nuova presa di posizione arriva dalla senatrice di +Europa Emma Bonino. Il messaggio a Renzi da parte delL’ex ministra degli Esteri è implicito, ma chiaro: “Lottare contro l’impunità per l’omicidio di Jamal significa anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) E oradirà qualcosa? Si dimetteràda cui prende 80mila euro all’anno? Il rapporto della Cia divulgato dall’amministrazione Biden che accusa dell’efferato omicidio di Jamal Kashoggi il principeMohammed binriaccende inevitabilmente la polemica politica interna sulla performance del leader di Italia Viva in Arabia, dove alcune settimane fa fece da anchorman per un’intervista proprio all’erede al trono. Dopo le prime reazioni di esponenti del M5s, ora una nuova presa di posizione arrivasenatrice di +Europa Emma. Il messaggio ada parte delministra degli Esteri è implicito, ma chiaro: “Lottare contro l’impunità per l’omicidio di Jamal significa anche ...

