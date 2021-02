Bimba ricoverata con Coronavirus: intubata senza patologie pregresse (Di sabato 27 febbraio 2021) Ore di apprensione a Bologna per la bambina in terapia intensiva a causa del Covid-19. Covid, bambina di 11 anni in terapia intensiva: non ha altre patologie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) Ore di apprensione a Bologna per la bambina in terapia intensiva a causa del Covid-19. Covid, bambina di 11 anni in terapia intensiva: non ha altresu Notizie.it.

