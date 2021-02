(Di domenica 28 febbraio 2021) Quando era presidente del Milan si era spinto fino a Milao per spiegare alla squadrara diretta da Pippo Inzaghi che bisognasse "attaccare" per vincere. Questa volta si è vestito, è uscito ...

Gazzetta_it : #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - Lucatt_ : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - gwaeldellafossa : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - cortomuso : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi casa

Questa volta si è vestito, è uscito dalladi Arcore e si è fatto accompagnare dalla scorta allo U - Power Stadium per parlare al Monza durante l'intervallo. Sì, Silvioè apparso dopo ...Adriano Galliani, dopo la positività al covid , è costretto a guardare la partita in tv da. Silvioad Arcore non si capacita che la migliore palla gol capiti ai veneti . Così , chiama ...I lombardi di Balotelli perdono l’occasione di avvicinare la vetta della classifica: il patron lascia Arcore nell’intervallo e sprona i suoi, invano ...Serve la doppietta. In questio campionato, sembra strano ma è così, la Fiorentina non ha mai vinto due partite di fila. Per questo deve cercare di aggiungere tre punti nella trasferta di Udine (domeni ...