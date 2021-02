Barcellona, infortunio ter Stegen: le condizioni del portiere (Di sabato 27 febbraio 2021) infortunio ter Stegen: il portiere del Barcellona si è fatto male a un dito durante il riscaldamento pre Siviglia. Le sue condizioni Pessime notizie per il Barcellona a pochi istanti dall’inizio del match contro il Siviglia, decisivo per le sorti del campionato. Marc-André ter Stegen si è infortunato a un dito durante il riscaldamento. Il portiere tedesco effettuerà accertamenti clinici nelle prossime ore per stabilire l’entità del guaio fisico. Apprensione in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)ter: ildelsi è fatto male a un dito durante il riscaldamento pre Siviglia. Le suePessime notizie per ila pochi istanti dall’inizio del match contro il Siviglia, decisivo per le sorti del campionato. Marc-André tersi è infortunato a un dito durante il riscaldamento. Iltedesco effettuerà accertamenti clinici nelle prossime ore per stabilire l’entità del guaio fisico. Apprensione in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

AnnaS86938977 : @Nicolas81972837 @laguerrefolle @Marco562017 Purtroppo Berna, Rabiot, Ramsey.. sara' difficile piazzarli guadagnand… - repubblica : Il ginocchio non guarisce, Dybala a Barcellona: rischio intervento: L'attaccante è fermo da un mese e mezzo per un… - junews24com : Dybala atterrato a Caselle: rientro a Torino dopo le visite a Barcellona – VIDEO - OdeonZ__ : Il ginocchio e il rinnovo: pensieri che turbano Dybala. Consulto a Barcellona da Cugat - infoitsport : Juventus in emergenza, infortunio Dybala: si allungano ancora i tempi di recupero, l'argentino vola a Barcellona a… -