Arabia Saudita, Renzi replica alle richieste di chiarimento: "Tragedia Khashoggi strumentalizzata contro di me"

Matteo Renzi ha replicato alle richieste di chiarimento in merito ai suoi rapporti con l'Arabia Saudita. Dopo la pubblicazione di un report della CIA, che ha inchiodato il principe Saudita Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, da più parti si è levata la richiesta al senatore di spiegare il suo recente viaggio nel Paese del Golfo. Renzi e i rapporti con l'Arabia Saudita Renzi ha partecipato a un incontro con bin Salman lo scorso gennaio, organizzato dal Future Investment Initiative, istituto finanziato dal fondo d'investimenti della Corona Saudita. Il senatore era membro del consiglio del ...

