Vaccino | De Luca | “Con queste forniture finiremo alle calende greche”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) NAPOLI – “I vaccini non arrivano. Potremmo somministrarlo al doppio dei cittadini, ma con queste forniture andremo alle calende greche per completare la vaccinazione“. Così Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, nel corso della consueta diretta Facebook settimanale. Andando avanti così De Luca ammette che “potremmo dover ragionare di somministrare solo la prima dose abbassando la copertura, come fanno in Gran Bretagna. Se dobbiamo stare fermi meglio una copertura più bassa che stare a contemplare il nulla”.

luca_biancucci : RT @stebellentani: Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid… - PasqualeCacace5 : Ma De luca che vaccino ha fatto?#campania - icksx : @alinomilan @carlofavaretti @drsilenzi @dr_enricorosso @Nemomnis @MRGualano @waltermazzucco @aringherosse… - luca_biasi : @lasorelladiKarl Le vaccinazioni sono federali sotto controllo governatori, che stanno agli ordini altrimenti gli t… - luca_biasi : @yenisey74 La Russia ha un vaccino che non riesce a produrre. Pare sia complicato quanto lo Zeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Luca

Deannuncia inoltre 'novità anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni'. ... L'EPIDEMIAal rallentatore agli over 80. Così le Regioni......PD regional e torna a criticare la gestione dell'emergenza sanitaria da parte del presidente... ' Stiamo lavorando alla cieca : il 4% dei vaccinati non risponde al, non sviluppa gli ...Campania, De Luca chiude le scuole dal 1 marzo. La situazione dei contagi nella regione continua a destare preoccupazioni ...15:06:48 «E’ inimmaginabile affrontare l’emergenza Covid senza un piano di controllo del territorio. Le ordinanze non valgono a nulla se nessuno controlla. La fiammata di contagi è figlia di un paese ...