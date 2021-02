(Di venerdì 26 febbraio 2021) Laeconomica aggravata dall'emergenza Covid che ha colpito pesantemente il settore turistico sarebbe alla base del gesto estremo compiuto da un uomo di sessant'anni a Carmignano, in provincia di ...

leggoit : Titolare di un'agenzia di viaggi suicida in negozio. Il sindaco: «Conseguenza della crisi» - Italia00000 : RT @danielamartani: Altro suicidio. La gente è arrivato allo stremo. Le conseguenze psicologiche di tutto quello ci stanno facendo saranno… - rep_firenze : Prato, titolare di un'agenzia di viaggi si toglie la vita nel suo ufficio [aggiornamento delle 09:18] - FilippoGiov : Prato, titolare di un'agenzia di viaggi si toglie la vita nel suo ufficio - PMurroccu : RT @Signorasinasce: Si suicida il titolare di un’agenzia di viaggi 'Non lavorava più, è una vittima del Covid' Un’altra....... https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Titolare agenzia

di un'di viaggi, l'uomo si è tolto la vita proprio nel negozio. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, quando alcuni amici allarmati dalle mancate risposte al telefono ...A Carmignano , comune in provincia di Prato, ildi un'viaggi si suicida nel suo negozio . Il sindaco ha dedicato parole commoventi per il suo concittadino. Carmignano, suicida nel ...Gli scambi commerciali tra Ungheria e Cina sono cresciuti del 20 per cento nel 2020. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, ...L'interruzione quasi totale della sua attività dovuta alla crisi Covid e alle restrizioni sugli spostamenti avrebbe portato un 68enne a togliersi la vita proprio all'interno della sua agenzia viaggi.