Tg Psicologia, edizione del 26 febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quasi un terzo delle persone positive al Covid ha sviluppato disturbi psichiatrici. A riferirlo è lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. “Oltre il 30% delle persone risultate positive al virus ha avuto sintomi neuropsichiatrici- chiarisce- compresa la depressione, anche nei mesi successivi alla guarigione”. Proprio a causa degli “effetti diretti e indiretti della pandemia- spiega ancora lo psichiatra- si prevede un aumento dei casi di depressione in particolare fra giovani, donne e anziani”. COVID. AIEOP: RIEMERSE ANSIE IN ADOLESCENTI FUORI TERAPIA ONCOLOGICA Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quasi un terzo delle persone positive al Covid ha sviluppato disturbi psichiatrici. A riferirlo è lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. “Oltre il 30% delle persone risultate positive al virus ha avuto sintomi neuropsichiatrici- chiarisce- compresa la depressione, anche nei mesi successivi alla guarigione”. Proprio a causa degli “effetti diretti e indiretti della pandemia- spiega ancora lo psichiatra- si prevede un aumento dei casi di depressione in particolare fra giovani, donne e anziani”. COVID. AIEOP: RIEMERSE ANSIE IN ADOLESCENTI FUORI TERAPIA ONCOLOGICA

parisifrancesco : RT @RobertaBruzzone: ???????? importante richiesti 50 ECM per psicologi per il MASTER (Alta Formazione Specialistica) in Psicologia Investigati… - RobertaBruzzone : ???????? importante richiesti 50 ECM per psicologi per il MASTER (Alta Formazione Specialistica) in Psicologia Investig… - MBlindflowers : - Agenzia_Dire : Tra i disturbi del comportamento alimentare in aumento ci sono problemi di masticazione e ‘picky eaters’. Questa e… - AnnamariaSchen2 : Oggi #VillaDelleGinestre parteciperà al Digital Perspectives in Psychology: la prima edizione italiana della Confe… -