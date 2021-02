Sony Interactive Entertainment a sostegno della comunità afroamericana con l' annuncio di diverse partnership

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 febbraio 2021)ha annunciato ufficialmente di voler collaborare con quattro organizzazioni per aiutare a sostenere leafroamericane che stanno affrontando la disuguaglianza razziale, i problemi dell'istruzione e l'emancipazione economica. Le quattro organizzazioni sono l'inizio di un progetto più ampio che la società vuole continuare a supportare. Queste organizzazioni includono Black Girls CODE, The Hidden Genius Project, Gameheads e Black In Games (BIG).ha impegnato 1 milione di dollari a giugno dello scorso anno per aiutare a risolvere i problemi sopra menzionati e l'obiettivo dell'azienda ora è quello di "lavorare con questi partner per evocare un cambiamento duraturo migliorando l'accesso all'industria tecnologica e dei giochi e costruendo una struttura migliore in ...