Shakhtar | Srna | «Roma? Non ci è andata bene Nemmeno a Fonseca»

Darijo Srna, collaboratore tecnico di Luis Castro, ha parlato della doppia sfida di Europa League tra Shakhtar Donetsk e Roma: le sue dichiarazioni Darijo Srna, collaboratore tecnico di Luis Castro, ha parlato della doppia sfida di Europa League tra Shakhtar Donetsk e Roma. Le sue dichiarazioni. «Non c'è andata tanto bene, ma questo è il calcio. Affronteremo il nostro ex allenatore, un mio caro amico. Per tre anni Fonseca mi ha guidato da tecnico e insieme abbiamo vinto 7 trofei. Sarà una gara molto difficile per noi, ma anche per lui. Nelle nostre ultime 20 partite in Europa in questi due anni abbiamo vinto 9 volte, pareggiato 5 e perso 6. L'anno scorso abbiamo affrontato in Italia l'Atalanta vincendo 2-1 e l'Inter pareggiando

