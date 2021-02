Serie A, nuova fumata nera per i diritti TV: 11 voti per DAZN (Di venerdì 26 febbraio 2021) Niente da fare per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024 nuova fumata nera in Assemblea di Lega (convocata in videoconferenza) per decidere sull’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024. L’assemblea si è conclusa con 11 voti a favore di DAZN – tra cui quello dell’Inter – e 9 astenuti. Per l’assegnazione sono necessari 14 voti. Presto sarà convocata una nuova Assemblea per una nuova votazione. DAZN-og1L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Niente da fare per l’assegnazione deiTV dellaA per il triennio 2021/2024in Assemblea di Lega (convocata in videoconferenza) per decidere sull’assegnazione deiTV dellaA per il triennio 2021/2024. L’assemblea si è conclusa con 11a favore di– tra cui quello dell’Inter – e 9 astenuti. Per l’assegnazione sono necessari 14. Presto sarà convocata unaAssemblea per unavotazione.-og1L'articolo proviene da intermagazine.

scottecs : Finalmente posso dirlo. Ho scritto la nuova serie di vignette per Cucciolone. Non avrei mai sognato di dire: non ve… - NetflixIT : Pensate di aver visto l’orrore? Non avete idea di che cosa dovreste davvero temere. Gli Irregolari di Baker Street,… - Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - AnitaRus3 : RT @55Flavia17: @corte_rosaria Nuova ..... la tua nuova serie che stiamo aspettando ?? #ÖzgeGürel - Chiara19594538 : RT @marrmat: Nella nuova serie targata AssholePrime, Tom Ellis nel ruolo di se stesso. -