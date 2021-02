Serie A, dove vedere la ventiquattresima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 26 febbraio 2021) La ventiquattresima giornata partirà domani pomeriggio con il match fra Spezia e Parma. Domenica sera il big match fra Roma e Milan. Il ventiquattresimo turno di Serie A sarebbe dovuto scattare questa sera con Torino-Sassuolo, ma il match è stato rinviato a causa delle troppe positività al Covid nella formazione granata. Il recupero si disputerà L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lapartirà domani pomeriggio con il match fra Spezia e Parma. Domenica sera il big match fra Roma e Milan. Il ventiquattresimo turno diA sarebbe dovuto scattare questa sera con Torino-Sassuolo, ma il match è stato rinviato a causa delle troppe positività al Covid nella formazione granata. Il recupero si disputerà L'articolo NewNotizie.it.

