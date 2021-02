Scuole, la Azzolina non ‘dimentica’ De Luca: “Praticamente non le ha mai riaperte” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca, quello che “a scuola vogliono andare solo i bambini Ogm”, annuncia di voler chiudere subito TUTTE le Scuole. In realtà non le ha Praticamente mai aperte (peggior gestione d’Europa). La sua ricetta è: NO ragazzi a scuola con mascherina, SÌ ragazzi in giro ovunque senza mascherina“. Lo scrive sui social l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“De, quello che “a scuola vogliono andare solo i bambini Ogm”, annuncia di voler chiudere subito TUTTE le. In realtà non le hamai aperte (peggior gestione d’Europa). La sua ricetta è: NO ragazzi a scuola con mascherina, SÌ ragazzi in giro ovunque senza mascherina“. Lo scrive sui social l’ex ministro dell’Istruzione Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

