Sci alpino | Lara Della Mea operata al ginocchio sinistro | intervento riuscito

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021)Mea è statacon successo dopo la rottura del legamento crociato del. L’azzurra si era infortunata gravemente nel corso dei Mondiali di sci2021, durante la prova a squadre. “ok“, ha scritto su Twitter l’Italia Team postando una foto post. Per la 22enne friulana del Centro Sportivo Esercito inizia ora una lunga fase riabilitativa per tornare in pista nei prossimi mesi.ok perMea dopo l’infortunio rimediato a #Cortina2021. Buona guarigione! ?#ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/2MF5iscsrM — ItaliaTeam (@ItaliaTeam it) February 26, 2021 SportFace.