Sanremo | Cristicchi | ' cantanti si alternino tra palco e platea | diventino pubblico uno per l' altro' **

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - ''Per chi si esibirà sarà un po' straniante, non so neanche se metteranno gli applausi finti, bisognerebbe metterli tutti allo stesso livello di audio per democrazia''. Così Simone Cristicchi all'Adnkronos su questo festival di Sanremo 'ai tempi del Covid', senza pubblico in sala e quindi senza applausi. ''Se fossi autore non li metterei proprio gli applausi -prosegue- questa è un'edizione storica, dipenderà tutto dalla squadra degli autori, vedremo se riusciranno a uscire da questo ginepraio e se riusciranno a far sentire i cantanti a loro agio''. Cristicchi lancia poi un'idea per far fronte alla mancanza di pubblico all'Ariston: ''Tanti anni fa suonai al Folkstudio -spiega- che era un locale storico di Roma dove si esibivano Venditti, De Gregori e Bob Dylan, era una ...

