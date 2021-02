Sanremo 2021 | Ghemon lancia Operazione televoto | la caccia ironica per conquistare più preferenze – Il video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Una gag sui social per iniziare laal. L’artista avellineseha escogitato un strategia per laal, postando dal suo account Twitter ufficiale unironico nel tentativo di accaparrarsi piùpossibili in occasione della sua partecipazione al Festival dicon il brano Momento Perfetto. «Ciao sono, l’amico di Gianluca, abbiamo giocato insieme a calcetto una volta: sto chiamando un po’ di amici per darmi da fare con il», dice l’artista in una chiamata a un conoscente al quale chiede di votare per lui. «Guarda posso dirlo sul gruppo WhatsApp del catechismo di mio figlio, ma sei disponibile anche per feste di compleanno?», chiede l’interpellato, ...

repubblica : Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Gi… - SkyTG24 : Sanremo, Il Volo al Festival con un omaggio a Ennio Morricone - rockolpoprock : Sanremo 2021, Il Volo: il trio ospite al Festival omaggerà Ennio Morricone - ItaliaaTavola : Divieto di stazionamento, dalle 8.00 alle 14.00, nella zona antistante il teatro Ariston e di transito pedonale, da… - NOTIZIEWEBLIVE : Le donne di Sanremo 2021 che affiancano Amadeus: i nomi ufficiali e le serate in cui le vedremo. #sanremo2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Giovedì 4 marzo, ovvero nella serata dei duetti del Festival di, Gio Evan canta Gli Anni degli 883 . Un grande classico della musica italiana scelto con non poca sorpresa dal momento che il cantautore di Molfetta lo ricordiamo come assiduo ...La scaletta della seconda serata del Festival di- mercoledì 3 marzo - prevede le esibizioni degli ultimi 4 giovani in gara tra le Nuove Proposte e degli ultimi 13 Big in gara tra i Campioni. Non solo la competizione tra i singoli e gli ...Cinque serate e tante donne dello spettacolo accanto ad Amadeus veterane e new entry ma una bella rosa al femminile. Martedì 2 marzo: sul palco con Amadeus ci saranno l’attrice Matilda De Angelis e Lo ...Cambio programmazione per C'è posta per te: il 6 marzo la trasmissione non andrà in onda per evitare lo scontro con Sanremo.