Russia, atterraggio di emergenza per un Boeing 777 a Mosca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Ancora problemi per un Boeing 777. Questa volta un atterraggio di emergenza è stato effettuato all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo, a causa di un problema al motore dell’aereo. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un volo cargo Rossiya Air che viaggiava sulla tratta Hong Kong-Madrid. Il comandante del Boeing ha riscontrato un guasto al motore, chiedendo immediatamente un atterraggio allo scalo della capitale russa. Ieri la Federal Aviation Administration, agenzia federale Usa, ha inflitto alla società società Boeing una sanzione di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza appurate sui 777. Boeing 777, guasti continui Pochi giorni dopo la tragedia scampata a Denver, ecco un altro incidente sfiorato – per un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Ancora problemi per un777. Questa volta undiè stato effettuato all’aeroporto diSheremetyevo, a causa di un problema al motore dell’aereo. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un volo cargo Rossiya Air che viaggiava sulla tratta Hong Kong-Madrid. Il comandante delha riscontrato un guasto al motore, chiedendo immediatamente unallo scalo della capitale russa. Ieri la Federal Aviation Administration, agenzia federale Usa, ha inflitto alla società societàuna sanzione di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza appurate sui 777.777, guasti continui Pochi giorni dopo la tragedia scampata a Denver, ecco un altro incidente sfiorato – per un ...

