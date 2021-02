Roma, lesione per Dzeko: ecco quanto starà fuori (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma - La Roma perde Edin Dzeko per due settimane. Il centravanti bosniaco ha infatti risportato la lesione di primo grado dell'adduttore sinistro e sarà costretto a rimanere ferso per quattrordici - ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021)- Laperde Edinper due settimane. Il centravanti bosniaco ha infatti risportato ladi primo grado dell'adduttore sinistro e sarà costretto a rimanere ferso per quattrordici - ...

Futball_Karim : RT @MilanNewsit: Sky - Roma, lesione all'adduttore sinistro per Dzeko: salterà il Milan - AbruzzeseTresy : RT @SkySport: ULTIM'ORA ? Roma, Edin Dzeko out almeno due settimane Per il bosniaco lesione all'adduttore sinistro ? #SkySport #Roma #Dzeko… - 1889milan : RT @MilanNewsit: Sky - Roma, lesione all'adduttore sinistro per Dzeko: salterà il Milan - Fantacalcio : Roma, lesione all'adduttore per Dzeko: le sue condizioni - FCalcistiche : RT @MilanNewsit: Sky - Roma, lesione all'adduttore sinistro per Dzeko: salterà il Milan -