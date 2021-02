Ristoranti, palestre e coprifuoco, la bozza del nuovo dpcm (Di venerdì 26 febbraio 2021) La bozza del dpcm del 6 marzo è stata inviata alle Regioni. Nessuna particolare variazione rispetto al passato. ROMA – E’ stata inviata la bozza del dpcm del 6 marzo alle Regioni. Nessuna discontinuità (come chiesto da alcuni partiti della maggioranza e dai governatori) rispetto al passato. Resta la linea del rigore e non ci saranno allenamenti almeno fino a Pasqua. La bozza del nuovo dpcm Andiamo a vedere nei dettagli cosa prevede la bozza del nuovo dpcm inviata alle Regioni. coprifuoco Il coprifuoco è confermato dalle 22 alle 5. La sera, quindi, per uscire è necessaria l’autocertificazione. Mascherine e distanziamento L’obbligo delle mascherine e il divieto di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladeldel 6 marzo è stata inviata alle Regioni. Nessuna particolare variazione rispetto al passato. ROMA – E’ stata inviata ladeldel 6 marzo alle Regioni. Nessuna discontinuità (come chiesto da alcuni partiti della maggioranza e dai governatori) rispetto al passato. Resta la linea del rigore e non ci saranno allenamenti almeno fino a Pasqua. LadelAndiamo a vedere nei dettagli cosa prevede ladelinviata alle Regioni.Ilè confermato dalle 22 alle 5. La sera, quindi, per uscire è necessaria l’autocertificazione. Mascherine e distanziamento L’obbligo delle mascherine e il divieto di ...

