Prato, si suicida nella sua agenzia di viaggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un uomo di 68 anni si è tolto la vita in provincia di Prato, a Seano nel comune di Carmignano. L’uomo, proprietario di una agenzia di viaggi da 25 anni, ultimamente era molto depresso perché la sua agenzia, come capita di questi tempi a tante altre piccole imprese, non andava più bene come un tempo, e stava vivendo un periodo di crisi economica. L’uomo ha lasciato un bigietto di addio in cui spiegava di essere arrivato allo stremo delle sue forze. Scrive il sindaco Edoardo Prestanti in una nota: “Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite”. Come riportano i giornali ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un uomo di 68 anni si è tolto la vita in provincia di, a Seano nel comune di Carmignano. L’uomo, proprietario di unadida 25 anni, ultimamente era molto depresso perché la sua, come capita di questi tempi a tante altre piccole imprese, non andava più bene come un tempo, e stava vivendo un periodo di crisi economica. L’uomo ha lasciato un bigietto di addio in cui spiegava di essere arrivato allo stremo delle sue forze. Scrive il sindaco Edoardo Prestanti in una nota: “Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite”. Come riportano i giornali ...

LPincia : RT @Signorasinasce: Si suicida il titolare di un’agenzia di viaggi 'Non lavorava più, è una vittima del Covid' Un’altra....... https://t.c… - TEQUILA60502393 : Un altro morto suicida a prato, anche se nn parlano molto sui TG sono tantissimi i suicidi in questo periodo, e il… - ilconteamar : RT @Signorasinasce: Si suicida il titolare di un’agenzia di viaggi 'Non lavorava più, è una vittima del Covid' Un’altra....... https://t.c… - VittorioFerram1 : RT @Signorasinasce: Si suicida il titolare di un’agenzia di viaggi 'Non lavorava più, è una vittima del Covid' Un’altra....... https://t.c… - julien883 : RT @Signorasinasce: Si suicida il titolare di un’agenzia di viaggi 'Non lavorava più, è una vittima del Covid' Un’altra....... https://t.c… -