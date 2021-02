Per far spazio al nuovo leader bisogna rimuovere gli Stati generali (Di sabato 27 febbraio 2021) Giuseppe Conte torna sugli schermi per il tramite della sua attività accademica e il Movimento 5 Stelle attende che la sua leadership venga formalizzata mentre regna ancora la confusione. Dovrebbe essere il giorno in cui si festeggia la nascita formale del ministero della transizione ecologica, nodo centrale della trattativa tra Grillo e Draghi per la nascita del governo. Ci prova Stefano Patuanelli a lanciare la notizia e a dare l’impressione che anche questa volta il M5S sia il soggetto determinante … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Giuseppe Conte torna sugli schermi per il tramite della sua attività accademica e il Movimento 5 Stelle attende che la suaship venga formalizzata mentre regna ancora la confusione. Dovrebbe essere il giorno in cui si festeggia la nascita formale del ministero della transizione ecologica, nodo centrale della trattativa tra Grillo e Draghi per la nascita del governo. Ci prova Stefano Patuanelli a lanciare la notizia e a dare l’impressione che anche questa volta il M5S sia il soggetto determinante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AndreaOrlandosp : Felice e onorato che la professoressa Chiara Saraceno abbia accettato di far parte del Comitato tecnico scientifico… - borghi_claudio : @ilBuonPeppe Potevamo farci qualcosa? Penso che tutti sappiamo chi ha preteso la permanenza di Speranza (che non ha… - FrancescoLollo1 : Il governo deve trovare il modo per far ripartire le attività che rispettano i protocolli anti-Covid! - s4bbat : e quando jaemin tornerà su ig solo per far vedere che sta ascoltando il nuovo album di jb ?? - MFerro10 : RT @benzosdimples: Alfonso che dice “la vera storia d’amore non è quella tra Senga e Rosalinda, ma quella tra Dayane e Rosalinda” e quest’u… -