Pellezzano, nuovi fondi per la messa in sicurezza del territorio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiArrivano ulteriori fondi per la messa in sicurezza del territorio di Pellezzano. Si tratta di 777.218,25: questo l'ulteriore importo che il Decreto Ministeriale emesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha attribuito al Comune di Pellezzano nell'ambito della realizzazione di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Tale importo verrà impiegato per la sistemazione idraulico-forestale del vallone "Tullio" alla frazione Coperchia. Il Comune di Pellezzano, grazie all'azione di ...

