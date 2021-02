Palestre e piscine ancora chiuse, a rischio 120mila posti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il no agli impianti sciistici, slitta ancora una volta la riapertura di piscine e Palestre. Mentre il nuovo Dpcm prende forma, la linea del governo Draghi rimane improntata alla cautela. La preoccupazione principale è quella delle varianti: la mutazione inglese rappresenta più del 30% dei contagi in Italia ed entro metà marzo, secondo l’Istituto superiore di sanità, sarà quella predominante nel nostro Paese. E così si allontana la data in cui si potrà tornare ad andare nelle Palestre, in piscina e nei centri sportivi al chiuso. Secondo le indicazioni degli esperti del Cts, che hanno risposto alle richieste del governo, Palestre e le piscine potranno riaprire soltanto quando il numero dei contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti, ovvero lo scenario che permetterebbe alle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il no agli impianti sciistici, slittauna volta la riapertura di. Mentre il nuovo Dpcm prende forma, la linea del governo Draghi rimane improntata alla cautela. La preoccupazione principale è quella delle varianti: la mutazione inglese rappresenta più del 30% dei contagi in Italia ed entro metà marzo, secondo l’Istituto superiore di sanità, sarà quella predominante nel nostro Paese. E così si allontana la data in cui si potrà tornare ad andare nelle, in piscina e nei centri sportivi al chiuso. Secondo le indicazioni degli esperti del Cts, che hanno risposto alle richieste del governo,e lepotranno riaprire soltanto quando il numero dei contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti, ovvero lo scenario che permetterebbe alle ...

