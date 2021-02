Open Fiber, a Monopoli fibra ottica a 1 Gigabit per secondo è già realtà (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con oltre 6mila unità immobiliari pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, la fibra ottica ultraveloce è già realtà a Monopoli. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ridosso di via Amleto Pesce. L’obiettivo – spiega Open Fiber in una nota – è raggiungere 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Grazie a un investimento diretto di 5,2 milioni di euro, Open ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con oltre 6mila unità immobiliari pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1per, laultraveloce è già. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri,ha aperto la commercializzazione dei servizi inultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ridosso di via Amleto Pesce. L’obiettivo – spiegain una nota – è raggiungere 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (To The Home,fino a casa). Grazie a un investimento diretto di 5,2 milioni di euro,...

