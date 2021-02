Nuovi sottomarini per la Marina: firmato l’accordo per gli U212 NFS (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Marina Militare si dota di Nuovi sottomarini. A Roma è stato firmato il contratto tra Fincantieri e l’Organizzazione internazionale per gli armamenti (Occar) per due nuove unità denominate U212NFS che saranno consegnate nel 2027 e nel 2029 sostituendo due sottomarini della classe Sauro. l’accordo, di cui si parlava già a gennaio, è stato salutato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 26 febbraio 2021) LaMilitare si dota di. A Roma è statoil contratto tra Fincantieri e l’Organizzazione internazionale per gli armamenti (Occar) per due nuove unità denominateNFS che saranno consegnate nel 2027 e nel 2029 sostituendo duedella classe Sauro., di cui si parlava già a gennaio, è stato salutato InsideOver.

