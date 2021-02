Napoli | Gattuso resta | in estate la rivoluzione C’è Sarri in pole

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - napolista : Con Gattuso siamo finalmente amati da Sky. Che fa se il Napoli perde sempre? I tre buoni (anzi, ottimi) motivi per… - naptam_10 : E chest è. Gazzetta sta dalla parte di Gattuso: in media 7-8 assenze da inizio anno, nessuno ha giocato quanto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Non si esclude qualche colpo di scena dai jolly che a sorpresa hanno superato la fase dei sedicesimi, battendo qualche blasonata, come il Granada (che ha punito ildi) o lo Young Boys ...Le abbiamo già dette prima: con l'eliminazione occorsa aldi, a cui non è bastato il successo strappato per 2 - 1 solo ieri sera contro il Granada, saranno Roma e Milan e tenere alto ...Ultime Napoli: Gattuso non sarà esonerato, Sarri ha rifiutato. Niente esonero per Rino Gattuso, non per meriti ma per mancanza di alternative. Secondo le ultime voci in arrivo dalla Campania, dopo la ...Il patron azzurro potrebbe provare la strada che porta al ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che aveva portato il club a lottare per lo scudetto prima di vincere l'Europa League col Chelsea e lo sc ...